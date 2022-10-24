450 binden fazla kadının hayatına değer kattı

Bandabuliya'dan adım attığımızda bizi hummalı bir telaş karşıladı. Bir yanda kazanda keçiboynuzu pekmezi kaynıyor, diğer tarafta Kıbrıs'ta gelenekselleşen el sanatlarından koza işi ürünler, ev yapımı reçeller, hasırdan tepsiler sergileniyordu. Bu telaşın nedeni Kız Kardeşim Projesi kapsamında düzenlenen Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde yer alan, eskiden sebze çarşısı olarak kullanılan, restore edilmiş Bandabuliya'nın da girişimci kadınlar için özel bir anlamı var.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye işbirliğinde 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, 7 yılda 450 binden fazla kadına ulaştı. 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) açılan proje Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile girişimci kadınlara ulaşıyor. Bu kapsamda 20 Ekim'de Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) işbirliğinde “Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi'' düzenlendi. Zirvede tasarım odaklı değer yaratma eğitimi de verildi.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ 7. YILINDA

Coca-Cola, 2010 yılında dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayata katılımına destek olma hedefini içeren 5by20 programını başlatmış, 6 milyondan fazla kadına ulaşmıştı. Türkiye’de ise Kız Kardeşim projesi 7 yıldır sürdürülüyor.

60 GİRİŞİMCİ KADINA 50'ŞER BİN TL DESTEK



Kadınlara finansal bilinç, bilişim, iletişim ve girişimcilik alanında eğitimlerin verildiği projede hibe programları ile de işlerini büyütmek isteyen kadın girişimcilere destek sağlanıyor. Bu yılki program ile 60 girişimci kadına 50 biner TL olmak üzere toplamda 3 milyon TL’lik destek sağlanacak.

KIBRISLI KIZ KARDEŞLER İLE DÖRDÜNCÜ BULUŞMA

20 Ekim'de Girne Bandabuliya'da düzenlenen Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi’ne; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır, Girne Belediyesi Müdür Muavini Naile Soysal, GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Awen for Us Kurucusu Dr.Aylin Löle ile eğitimci Mete Yurtseven katıldı.

SİYASİLERDEN TAM DESTEK

Etkinliğin açılışında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kadınların tüm platformda gösterdikleri başarının devam ettirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da kadınların daha da ileri çıkması için birçok projelerinin olduğunu ve kadınlara gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Sürur Kır da kadınların güçlenmesi için el birliğiyle çalıştıklarını ve “Sen yeter ki üret” ana sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

'BANDABULİYA MERKEZE DÖNÜŞSÜN'



GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, KKTC’li kadınların yeteneklerini birleştirerek güçlü girişimcilik örneği sergilediklerine dikkat çekti. Kavuklu, ''Bu topraklarda yetişmiş, eğitim alan kadınlar olarak, tıpkı Coca Cola’nın yaptığı gibi kadınların tüm alanlarda söz sahibi olması ve geleceği temsil edecek kadınların liderliğini geliştirmek için çalışıyoruz'' dedi.



Zirvenin Girne Bandabuliya’da yapılmasının anlamına dikkat çeken Kavuklu, “Bu mekan Osmanlı zamanında açık pazarmış. İngiliz İdaresi döneminde kapalı pazara dönüştü. Bu mekanın üreten kadınlarımıza ulaşabilmesi için çok çaba sarf ettik.” diye konuştu. Kavuklu, mekanın kadınların el emeklerinin satışının yapılacağı bir merkeze dönüştürülmesi için siyasilerden destek istedi.

'165 KADIN KOOPERATİFİNE ULAŞTIK'

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Kız Kardeşim projesini, kadim Anadolu topraklarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşımanın verdiği mutluluğu paylaştı. Karaca, “Coca-Cola olarak kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, uzun yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. TOBB ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz Kız Kardeşim Projesi’nin 7. yılındayız. Projemiz bugüne kadar 450 binden fazla kadına ulaştı. Kız Kardeşim Eğitim Programı ile tarım sektöründe yer alan kadınlara ulaşma imkanı da buluyor, kadınlarımızın ticari faaliyetlerini bir adım öteye taşımalarına destek olmaya çalışıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile bugüne kadar 165 kadın kooperatifine ulaştık. Bugün Kız Kardeşim Projesi ile edindiğimiz tecrübeleri GİKAD ile paylaşmak için buradayız. Bu paylaşımlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Karaca, girişimci kadınlara “Lütfen yılmayın. Kadının elinin değdiği her yer bereket ile gelir.” diye seslendi.

Zirvede ayrıca Awen for Us Kurucusu Dr. Aylin Löle moderatörlüğünde “Sürdürülebilirlik Ekseninde Kadın Girişimciliği ve Kurumsal İtibar” konulu panel düzenlendi. Panelde; UN SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tamer Atabarut ile Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu iş dünyasında kadın varlığının önemine ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Zirvede ayrıca Eğitimci Mete Yurtsever tarafından kadın girişimcilere, “Tasarım Odaklı Değer Yaratmak” konulu eğitim semineri düzenlendi.