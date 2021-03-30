46 bıçaklı katliama istenen ceza belli oldu 0:00 / 0:00

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Konya'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Erkol'un ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, korkunç cinayet, 28 Ağustos 2019'da Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Bekir Erkol'un yargılanmasına Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanık Bekir Erkol (40),tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tuba Erkol'un yakınları, sanığın, en ağır cezayı almasını istedi.

46 BIÇAK DARBESİNDEN 14'Ü ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

İddia makamı da mütalaasında, sanık Erkol'un "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında taraflar arasında uzun süredir geçimsizlik yaşandığı, sanığın hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen olay günü Tuba Erkol'un yaşadığı eve gittiği, aralarında çıkan tartışmadan sonra 46 kez bıçakladığına yer verildi. Savcı mütalaada ayrıca 46 bıçak darbesinden 14'ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğunu belirtti.

'HAKSIZ TAHRİK OLUŞTURACAK BİR EYLEM YOKTUR'

Savcı, Bekir Erkol'un, Tuba Erkol'un başkasıyla görüştüğüne yönelik iddiasının tanık beyanlarıyla doğrulandığını ancak olay tarihinde sanığın bunu bilmemesi nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması gerektiğine yer verildi. Mütalaada, "Sanık ile maktul arasında uzun zaman devam eden geçimsizlik, boşanma davası açılması ve vazgeçilmesi, maktulün şiddete maruz kalması olaylarının, maktul ile H.K. arasındaki arkadaşlıktan çok önce olduğu, maktulün sanık tarafından öldürülmesinin gerçek sebebinin maktulün sanıktan ısrarla ayrılmak istemesi olduğu, dolayısıyla sanık lehine haksız tahrik oluşturabilecek bir eylem bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Bekir Erkol ise, "Öldürme kastım yoktu. Her şey bir anda oldu. Kesinlikle öldürmek için gitmedim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.