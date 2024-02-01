Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama ekranı! 46 bin deprem konutunun kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

        46 bin deprem konutu kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekimi yapılacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 46 bin deprem konutu kura çekimi tarihini açıkladı. İşte 2024 46 bin deprem konutu kura çekimi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 11:24 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan büyük depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara deprem konutlarının inşasında sona gelindi. 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağı açıkladı. İşte 46 bin deprem konutu kura çekimi sonuç sorgulama ekranı...

        2

        KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.

        3

        DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİM SAATİ KAÇ?

        46 bin deprem konutu kura çekimi 1 Şubat Perşembe saat 16.00'da başlayacak.

        6 Şubat 2024 tarihinden itibaren deprem konutlarının anahtar teslimine başlanılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!