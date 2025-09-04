46 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 46 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimdeki bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne yönelik bir İsrail saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Derec Mahallesi’nde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, kentin batısındaki Nasr Mahallesi’nde yer alan İtalyan Kulesi çevresindeki sığınmacı çadırları, İsrail dronlarının saldırısına maruz kaldı.

Gazze kentinin güneyinde yer alan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Ebu Mazin Kavşağı çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısı sonucu 3 çocuk bir kadın olmak üzere 5 kişi can verdi. Saldırı sonrasında çadırda yangın çıktığı kaydedildi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu. Görgü tanıklarına göre evin enkazında çıkarılmayı bekleyenler bulunuyor. Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinin doğusunda İsrail ordusu yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü askeri araçlarla şiddetli yıkım ve tahribat operasyonları gerçekleştirdi. İsrail ordusunun aynı bölgede yerinden edilenlerin sığındığı çadırı hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Kentin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir binayı hedef alması sonucu karı koca yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu insansız hava aracıyla kentin batısındaki El-Rimal Mahallesinde bulunan Şifa Hastanesi yakınlarında yerinden edilen kişilerin barındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı mahalleye düzenlenen bir diğer saldırıda, İsrail ordusu sivil bir topluluğu hedef alarak 4 Filistinlinin yaşamını yitirmesine yol açtı.