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46 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 10 Eylül-17 Eylül tarihleri arasında yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı

17.09.2018 - 11:05 | Güncelleme: İHA

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 1 haftada 2'si sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 10 Eylül-17 Eylül tarihleri arasında yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 575 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 606 terör (PKK/KCK 138, sol 29, DEAŞ 37, FETÖ/PDY 402), 4 bin 233 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 91 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 930 kişi gözaltına alındı.

46 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (16 ölü, 20 sağ/yaralı, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 8 ilde (Hakkari 6, Batman 1, Bingöl 1, Hatay 1, Muş 1, Tokat 1, Van 1, Şırnak 1) 13 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 20 ağır ve uzun namlulu (1 keskin nişancı tüfeği, 2 M-16, 6 roketatar/füze, 1 makineli tüfek, 10 Kalaşnikof/piyade tüfeği) toplam 27 silah, 51 adet el bombası, 116 kilogram patlayıcı madde, 6 bin 74 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 4 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

UYUŞTURUCUYA DARBE

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 87 operasyonda 7 ton 607 kilogram esrar, 116 kilogram eroin, 10 kilogram afyon sakızı, 5.6 kilogram sentetik kannabinoid, 7.5 kilogram metamfetamin, 9 bin 786 adet ecstasy, 41 bin 118 adet captagon, 6 bin 83 adet sentetik ecza, 974 bin 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 285 bin 419 paket kaçak sigara, 145 bin 83 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 4 bin 233 kişi gözaltına alındı.

OKUL ÇEVRELERİNDE UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 583 şüpheli gözaltına alındı. 81.2 kilogram esrar, 1.1 kilogram eroin, 5 kilogram sentetik kannabinoid, 100 gram kokain, 900 gram metamfetamin, 9 bin 783 adet ecstasy, 109 adet captagon, 6 bin 67 adet sentetik ecza, 433 kök kenevir ve 31 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 376 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 261 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

6 BİN 86 GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 743’ü denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 86 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatör gözaltına alındı.

 

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