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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları 470 Karışık Milli Takımı, 15'inci tamamladı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        470 Karışık Milli Takımı, 15'inci tamamladı

        Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15'inci tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:53
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        Yelken Milli Takımı, 15. sırada tamamladı!
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        Milli yelkenciler Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat oyunlarında ikinci gün genel sıralama yarışlarını 15. sırada tamamladı.

        Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, yelken branşında 470 karışık takım yarışlarına devam edildi.

        Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Milli Takımı, üçüncü yarışı 15'inci, dördüncü yarışı 8'inci sırada bitirdi.

        İkinci günün genel sıralama mücadelesini 15'inci tamamlayan milliler, yarın iki yarışta daha mücadele edecek.

        19 ülkenin mücadele ettiği 470 karışık takım mücadelesinde 10 yarış sonunda ilk 10 sırayı alanlar, madalya yarışına çıkmaya hak kazanacak.

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