GÜÇLÜ AİLE DEĞERLERİNİ VURGULUYORLAR

Bu kadar çocukla yaşamak şüphesiz zordur ancak Sue ve Noel aileleri için besleyici ve destekleyici bir ortam oluşturmuş. Sevgi, disiplin ve güçlü aile değerlerinin önemini vurguladılar.