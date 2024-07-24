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        Haberler Gündem Güncel 48 yıllık binanın balkonu çöktü | Son dakika haberleri

        48 yıllık binanın balkonu çöktü

        İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 32 katlı bir binanın balkonu gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Oturuyorduk birden bire tak diye arka balkon çöktü. 1976 yılında yapıldı bina." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:27
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        Bayrampaşa'da 48 yıllık 3 katlı binanın 2'inci katının balkonu çöktü. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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        Olay, saat 17.20 sıralarında Altıntepsi Mahallesi, Şair Baki Sokakta bulunan 48 yıllık 3 katlı binada meydana geldi.

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        32'inci katın balkonu büyük bir gürültüyle çökerken alt katın balkon kısmında da hasar meydana geldi.

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        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

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        "TAK DİYE ARKA BALKON ÇÖKTÜ"

        Bina belediye ekiplerince tahliye edildi. Binanın 1976 yılında yapıldığını belirten bina sahibi Aytaç Uçar, "Oturuyorduk birden bire tak diye arka balkon çöktü. 1976 yılında yapıldı bina. Binaya depremde geldiler baktılar hiçbir sorun çıkmadı. İnşaat yapıldıktan sonra olanlar oldu.

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        Temelden 6-7 parmak fark var. Yan taraftaki inşaatın mühendisini çağırdık. Bakın adamlar belediyeden ne eleman gönderdiler ne bir şey yaptılar. Geldiler bir sıva çektiler başka bir şey yapmadılar. Bir balkon, bir de alt kattaki çökmeden dolayı yanlarda kırılma falan oldu başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

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