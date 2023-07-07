SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil

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EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor.

Emekli ve memur Temmuz ara zammı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının teklifiyle son şeklini alacak.