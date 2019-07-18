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HaberlerTeknoloji

4G dijitale hazırladı; 5G sıçrama yaşatacak

5G ve sınır bilişim teknolojileri, iş dünyasının yepyeni uygulamalar ve gelir modelleriyle tanışmasını sağlayacak. Ancak telekom operatörlerinin 5G’ye geçişe daha sıkı hazırlanması gerekiyor

5G ve sınır bilişim teknolojileri

Vertiv, 5G şebekelerinin hayata geçmesiyle elde edilecek veri akışı ve gecikme süreleri sayesinde, hibrit bilişim, entegre sistemler ve sınır bilişim (edge computing) uygulamalarının iş dünyası için yeni bir dijital çağa kapı aralayacağını açıkladı. Bu trendlerin pek çok yeni iş modeline, servise, inovasyona ve uygulamaya zemin oluşturacağını kaydeden Vertiv Global Sınır ve Entegre Çözümler Başkan Vekili Martin T. Olsen, "Sınır noktalardaki bu IT kaynakları, akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı otomobiller ve diğer bağlı cihazlarla birlikte akıllı şehirlerin çağ atlamasını sağlayacak. Gitgide daha akıllı hale gelen teknolojiler; dijital sağlıktan akıllı güvenliğe, otonom araçlardan diğer fütüristik kullanım vakalarına kadar pek çok alanda kendine uygulama zemini bulacak." dedi. Dijital çağın 4G ve 4G LTE bağlantı teknolojileriyle başladığını ifade eden Olsen, 5G’nin öncekilerle kıyaslanamayacak bir sıçrama yaşatacağına dikkat çekti.

100 ayrı sınır bilişim vakası incelendi

2018 yılı içinde 100’ü aşkın sınır bilişim uygulamasını inceleyen Vertiv, sınır bilişim için dört ana model tespit etti. Bant genişliği ve gecikme sınırlarına göre belirlenen dört ana modelin tüm ihtiyaçları 5G tarafından net biçimde çözülüyor. "Yoğun Veri" uygulamalar yüksek çözünürlüklü içerikleri, sanal gerçekliği ve akıllı şehirleri tanımlarken, "Makineler Arası Gecikme Hassasiyeti" bulunduran uygulamalar arasında akıllı güvenlik, akıllı şebekeler ve savunmaya yönelik simülasyonlar öne çıkıyor. "İnsan-Gecikme Hassasiyeti" başlığı altında artırılmış gerçeklik, akıllı perakende ve doğal dil işleme uygulamaları yer alıyor. Dijital sağlık, otonom araçlar ve akıllı ulaşım ise "Yaşam Kritik" uygulamaları oluşturuyor.

Vertiv, 2019 yılında yaptığı bu araştırmayı derinleştirerek, hangi projelerin 5G için yeterli olgunluğa ulaştığını tespit etti ve elde ettiği sonuçları 5G’ye geçiş sürecinde şirketlere kılavuzluk etmesi amacıyla "5G’yi Hayata Geçirmek: Sınır Bilişim Modellerini Kullanarak Olgunlaşmış Modelleri Tanımlamak" başlığıyla bir teknik rapora dönüştürdü. Hazırladıkları raporda hemen her sınır bilişim modelinin 5G’den faydalanacağı sonucuna vardıklarını kaydeden Martin T. Olsen, "Buna karşın, incelediğimiz vakaların çok azı 5G teknolojisinin kurulumuna olgunluk, gelir potansiyeli ve veri ihtiyacı açısından hazır görünüyor." diye açıkladı.

Telekom operatörleri en verimli 5G çıkışı için çalışacak
Vertiv’in raporunun telekom operatörleri için 5G çıkışında hangi modellere öncelik tanımaları gerektiği konusunda rehberlik edeceğini belirten Olsen, "5G’yi karşılamaya hazırlanan sektörün, bu teknolojiyi gerçek faydaya dönüştürebilmek için önceliği yüksek gelir potansiyeli bulunan sınır bilişim modellerine vermesi gerekiyor." diye ekledi.

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