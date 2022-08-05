Kadir Ezildi ile ''En Hamarat Benim'' bölümünde bugün hafta finali olduğu için heyecanlı anlar yaşandı, yarışan beş yarışmacıdan biri en yüksek puanı alarak birinci oldu. Hafta içi her gün saat 13.00'da yayınlanan ''En Hamarat Benim'' programının bugünkü birincisi belli oldu. İşte ayrıntıları...

EN HAMARAT BENİM HAFTA FİNALİNİN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

En Hamarat Benim yarışmasının bu haftaki birincisi SELDA HANIM oldu.

EN HAMARAT BENİM YARIŞMASININ KONUSU NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başlıyor.

Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunacağı “En Hamarat Benim” hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alacak.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek.

Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.

Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacımız büyük ödülün sahibi olacak.