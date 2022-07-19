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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 akrabasını bıçaklayan genç, ormanda çıplak yakalandı
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Akrabaların tartışmasında genç dehşet saçtı! 5 kişiyi bıçakladı, ormanda çıplak yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Osman Ekin, tartıştığı ağabeyi, amcası ve ağabeyinin kayınpederi ile kavgayı ayırmak için araya giren 2 akrabasını bıçakladı. 5 akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan Ekin, polis ekiplerince ormanda çıplak halde bulundu. Ekiplere bir süre direnen genç, gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ağabey ile araya giren 2 kişinin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi

5 akrabasını bıçaklayan genç, ormanda çıplak yakalandı
5 akrabasını bıçaklayan genç, ormanda çıplak yakalandı
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DHA

Bursa'da, tartıştığı 5 akrabasını bıçaklayan Osman Ekin (23), ormanda çıplak halde gözaltına alındı.

Olay, 15 Temmuz Cuma günü Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Osman Ekin, alevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (43), amcası F.E. (60) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (64) ile tartıştı. Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (49) ve R.G.'yi (43) de yaralayıp kaçtı.

AĞABEY İLE ARAYA GİREN AKRABALARIN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ö.E., R.G. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

ORMANDA BIÇAKLA ÇIPLAK BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu. Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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