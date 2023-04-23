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5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali gerçekleşti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çocuklara bayram hediyesi olan 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 80’in üzerinde ülkenin çocuklarının da katılımı ile gerçekleştirildi. Onlarca etkinlik, oyun, gösteri ve Doğukan Manço konseri ile buluşan çocuklar ve aileleri keyifli bir hafta sonu yaşadı

5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali gerçekleşti
HABERTURK.COM

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin 5'incisi Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. 22 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerine başlayan festival 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile katlanarak büyüdü ve Alanya halkına keyifli bir hafta sonu yaşattı.

ONLARCA ETKİNLİK, GÖSTERİ VE OYUN ALANI

Festivalde çocuklar adeta eğlenceye doydu. Festival içerisinde 2 gün boyunca Balon Katlama Atölyesi, Çocuk Oyunları, Palyaço Gösterileri, Balon Parklar, Robot Gösterileri, Baloncuk Gösteri Atölyesi ve Şişme Parkurlar gibi pek çok onlarca etkinlik yer aldı. Festival alanında kurulan sahne bir an olsun boş kalmadı.

DOĞUKAN MANÇO RÜZGARI

Festivalde DJ Doğukan Manço da yer aldı. Sahneye çıkan Doğukan Manço en sevilen şarkılarını Alanya halkı için çaldı. Barış Manço’nun da pek çok parçasının çalındığı konser vatandaşlardan tam not aldı.

Barış Manço’nun da pek çok parçasının çalındığı konser vatandaşlardan tam not aldı. Konserin ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DJ Manço’ya Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Hediyesini çok beğendiğini belirten Doğukan Manço da Başkan Yücel ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL FESTİVAL ALANINI GEZDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, festival boyunca alanda çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festivaldeki tüm etkinlik alanlarını gezen Başkan Yücel, gösterileri de vatandaşlarla birlikte seyretti. Tüm çocuklar Başkan Yücel’le fotoğraf çektirme yarışına girerken Başkan Yücel de vatandaşların hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Yücel’e ilgi gösteren vatandaşlar, festival için de teşekkür etti.

KARDEŞ ŞEHİRLERDEN GÖSTERİLER

5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali için Alanya’nın kardeş şehirlerinden ve dünyanın pek çok ülkesinden onlarca çocuk Alanya’ya geldi. Alanya’yı gezen çocuklar festival alanında eğlence dolu dakikalar yaşadı. Tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği festival alanında sahneye de çıkan çocuklar, hem kendi kültürlerine ait dansları hem de yöresel müzik performanslarını sergiledi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan gösteriler alkışlandı.

80’İN ÜZERİNDE ÜLKEDEN ÇOCUKLAR İLE SEVGİ VE BARIŞ MESAJI

Festivalde, kardeş şehirlerin yaptığı gösterileri Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile birlikte izleyen Başkan Yücel, alanı dolduran binlerce vatandaşa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yücel, “Yaşayan farklı din ve dilden, 127’nin üzerinde milletten yaklaşık 54 bin yerleşik yabancıyla, birlik ve beraberlik içinde hoşgörüyle yaşayarak tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bugün de bu festivale katılan ve bu alanda bulunan her ülkeden her milletten çocuklarımızla birlikte tüm dünyaya barış, kardeşlik ve sevgi mesajı gönderiyoruz” dedi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de bir konuşma gerçekleştirerek, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından 80’in üzerinde ülkeden gelen çocuklar sahneye çıkarak Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel ile birlikte ‘Sev Kardeşim’ şarkısını söyledi.

"TÜM DÜNYA’YA ÖRNEK OLUYORUZ"

Alanya’nın huzur ve güven kenti olduğunu belirten Başkan Yücel, “Tüm dünya çocuklarının ortak tek bayramı olan 23 Nisan Bayramı sevincimize ortak olmak için Türk Cumhuriyetlerimizden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan kardeş ülke çocuklarımız, Rus ve Rus dili konuşan ülkelerden çocuklarımız, İskandinav ülkelerinden çocuklarımız, Avrupa ülkelerinden çocuklarımız, Alanya’da 127 milletten yerleşik olarak yaşayan Yeni Alanyalı çocuklarımızla birlikte, Litvanya’nın Trakai, Litvanya’nın Silute ve Polonya’nın Wodzislaw Slaski kardeş şehirlerimizden çocuklarımız da aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Alanda bulunan 80’in üzerinde farklı ülkeden çocuklarla birlikte geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

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