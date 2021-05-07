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5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı

Kayseri'de yaşayan ve 5 ay önce koronavirüse yakalanan Kemal Tekin'de (50),yine virüs tespit edildi. Hastanede tedavi gören Tekin, "İlk virüsü çok rahat atlatırken, ikinci virüs beni sarstı. Yeni virüsün İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Sırtımda batmalar var" dedi

5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı
5 ay arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı
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DHA

Yaklaşık 5 ay önce koronavirüse yakalanan evli ve 3 çocuk babası Kemal Tekin, 10 gün evde karantinada kalıp sağlığına kavuştuktan sonra görevinin başına döndü. Tekin, aradan 5 ay geçtikten sonra, kas ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle çalıştığı hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkan Tekin, ikinci kez koronavirüse yakalandığını öğrendi. Evinde karantinaya alınan Tekin, 4 gün sonra durumu kötüye gidince hastanede tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gören Tekin, ilk virüse 5 ay önce yakalandığını ve çok ciddi belirtileri olmadığını belirterek, "Sadece baş ağrısı ile hastalığa tutulmuştum. 10 gün evde karantinada kalarak hastalığı atlamıştım. Şimdiki yakalandığım ikinci koronavirüsün semptomları ise sırtımda ağrı ve üşümeyle başladı. Şu an bende görülen yeni virüsün İngiliz mutantı olduğunu öğrendim. Hastaneye geldim ve doktor Tahir beyin kararı ile yatarak tedavi görüyorum. 4 günü ev olmak üzere 10 gündür tedavim hastanede sürüyor. Serum ve ilaç tedavisi uygulanıyor" dedi.

'İKİNCİ KEZ YAKALANMAYI BEKLEMİYORDUM'

Tekin, ayrıca hastalığa ikinci kez yakalandığı için şaşkın olduğunu ifade ederek, "İkinci kez virüse yakalanmayı kesinlikle beklemiyordum ancak yakalanmış olduk. Kendimi şu anda eskiye göre iyi hissediyorum. Şikayet ettiğim semptomlar kayboldu. İkinci defa görülen İngiliz mutasyonu olduğu için vücuttan gitmesi uzun sürüyormuş. Normale dönmem zaman alacak gibi. Vatandaşlarımız bakanlığın açıkladığı tedbirlere mutlaka uysun. İlk virüs ile ikinci yakalandığım virüs arasında fark var. İlk virüsü çok rahat atlatırken, ikinci virüs beni sarstı. Sırtımda batmalar var. İnşallah zamanla daha iyi olacağım. Sağlığıma kavuşmam için çaba harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HASTA, BU VİRÜSÜ DAHA AĞIR GEÇİRİYOR'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahir Tahiroğlu ise, "Hastamız 5 ay önce koronavirüs hastalığını geçirmişti. O zaman hasta yatmak zorunda kalmamış evinde kontrol altına alınmıştı. Şu anki virüsü biraz daha ağır geçiriyor. Akciğerinde orta düzeyde tutulumu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık. 10 günüdür tedavi görüyor. Hastamızda ikinci defa görülen virüs İngiliz varyantı olarak biliniyor. Hastamız şimdi daha iyi durumda. Birkaç gün içinde taburcu edeceğiz" dedi.

Tahiroğlu, ayrıca hastalıkla ilgili vatandaşları uyararak, "Koronavirüs geçirmiş olmak ya da aşı olmak hastalığa karşı bir miktar koruyucu ama yüzde 100 koruyucu değil. Kendi çalışanlarımızdan ve hastalarımızdan da tekrar hasta olanlar var. Enfeksiyon geçirdiği, aşı olduğu halde hastalığı geçirenler var. Bunların bir kısmı daha hafif bir kısmı da daha ağır geçiriyor. Elbette aşı olacağız. Bakanlığın açıkladığı tedbirlere uyacağız. Ben hastalığı atlattım, aşımı yaptırdım demek kesinlikle doğru değil. Ülkemizde pandemi düşene kadar kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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