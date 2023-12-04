5 AYLIK ENFLASYON FARKI | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI | TÜİK 5 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelecek?

Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından asgari ücret, emekli ve memur maaş zammında belirleyici olacak olan 5 aylık enflasyon farkı da şekillenecek. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkı ortaya çıktı. Emekli ve memurların 4 aylık enflasyon farkı şimdiden yüzde 29,40 oldu. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı hesaplama tablosu...

TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklnacak.

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Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.