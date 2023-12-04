Memur ve emekli zammında belirleyici oluyor! TÜİK ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?
5 aylık enflasyon farkı gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek olan Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları enflasyon oranları ile 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,40 olmuştu. 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklilerin şimdiden alacağı zam oranı belli olacak. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zammı hesaplaması...
Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından asgari ücret, emekli ve memur maaş zammında belirleyici olacak olan 5 aylık enflasyon farkı da şekillenecek. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkı ortaya çıktı. Emekli ve memurların 4 aylık enflasyon farkı şimdiden yüzde 29,40 oldu. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli zammı hesaplama tablosu...
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR!
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak 3. günün hafta sonuna denk gelmesi halindi takip eden ilk pazartesi günü TÜİK tarafından bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanır. Bu ay yani Aralık ayının 3. günü Pazar gününe denk geldiği için veriler takip eden ilk Pazartesi yani bugün saat 10.00'da açıklnacak.
PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 olarak güncelledi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK ORAN 29,40 OLMUŞTU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı.
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.40 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?
5 aylık enflasyon farkı, 4 Aralık Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak.
2024 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
2024 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.
"MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI 49,96 OLARAK GERÇEKLEŞECEK"
Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu itibarıyla yüzde 37,75’lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek” dedi.
“En düşük emekli aylığı 50 zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olacak”
Yıl sonunda belirlenecek olan açlık sınırının verilecek zamlarda önemli bir kıstas olduğunu ve tüm etkenlerin göz önünde bulundurulması halinde zam oranlarının daha da artacağını söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması halinde yüzde 37,75 yerine en az yüzde 50 zam alacağını söyleyebiliriz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 olan rakamın da yüzde 50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olması gerekiyor” diye konuştu.
“Yüzde 65’lik zamla en düşük memur emeklisi aylığı 16 bin 295 olacak”
Memur emeklisinin, şu anki en düşük aylığının 9 bin 876 lira olduğunu da kaydeden Karakaş, “Memurlara verilecek seyyanen zammın aynen memur emeklilerine de verileceği de söylenmişti. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin refah payıyla birlikte verilecek zammın yüzde 65 oranında olacağını söyleyebiliriz. Memurlardan daha yüksek bir refah payının memur emeklilerine verileceği tahmininden hareketle yüzde 65’lik bir zam söz konusu olabilir. Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı 16 bin 295 olması söz konusu olabilir” diye konuştu.