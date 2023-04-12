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5 aylık eşini katleden adamın ifadesi!

İzmir'de boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi 19 yaşındaki Zehra Kalmaz'ı bıçaklayarak öldüren 31 yaşındaki İhsan Kalmaz’ın, polisteki ifadesinde, Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafı görünce kendime hakim olamadım, olayı gerçekleştirdim dediği belirtildi. İhsan Kalmaz'ın cinayetin ardından eğlence mekanına gittiği de öğrenildi. Kalmaz, adliyeye sevk edildi

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DHA
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    İzmir'de yaşanan olay, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş hanında meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında işçi olan İhsan Kalmaz (31), boşanma aşamasındaki 5 aylık eşi Zehra Kalmaz'ı (19), pazartesi akşamı konuşmak için amcasına ait boş daireye çağırdı. İhsan Kalmaz, çıkan tartışmada eşini karnını 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    POLİSE GİDİP EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

    DHA'da yer alan habere göre dün saat 10.30 sıralarında Karşıyaka Polis Merkezi Amirliği'ne giden Kalmaz, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine adrese giden polis, Zehra Kalmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    3. AYDAN İTİBAREN ŞİDDET UYGULADI

    Evliliklerinin 3'üncü ayından itibaren eşinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle kadın sığınma evinde kalmaya başladığı öğrenilen Zehra Kalmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    EŞİNİ ÖLDÜRÜP EĞLENMEYE GİTMİŞ

    Kalmaz, ifadesinde, eşini öldürdükten sonra bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söyledi.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    "BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANIYORDU"

    Polisteki sorgusunda, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü iddia edip, boşanma sürecini başlattıklarını belirten Kalmaz, "Avukatlar, boşanma protokolü için hazırlık yapıyordu. Olay günü de konuşmak için amcasına ait boş dairede bir araya geldik.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    "TELEFONUN EKRANINDA BİR ERKEK FOTOĞRAFI GÖRDÜM"

    Zehra'nın telefonunun ekranında bir erkeğe ait fotoğrafını görünce kendime hakim olamayıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. Kalmaz, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • İzmir'de 5 aylık eşini katletmişti! Öldüren fotoğraf! - Son dakika haberleri

    GENÇ KADIN BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

    Öte yandan Zehra Kalmaz'ın cenazesinin bugün ikindide memleketi olan Aydın'ın Söke ilçesindeki Mescid Camii'nde toprağa verileceği bildirildi.

 

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
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