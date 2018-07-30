5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanması sürecinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ve sözlü sınav merkezlerinin ne zaman ilan edileceği tarih belli oldu. İşte; 5 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgi sınav ve mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih...

TAKVİM YAYINLANDI

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı.

Bakanlık daha önce 5 bin ücretli öğretmenin sözleşmeli öğretmenliğe atanacağını açıklamıştı.

5 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV VE MÜLAKAT YERLERİ YARIN AÇIKLANACAK

Takvime göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve sözlü sınav merkezleri yarın (31 Temmuz Salı) açıklanacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

Sözlü sınav merkezi tercihleri, 1-4 Ağustos'ta alınacak. Adayların sözlü sınav merkezleri olan Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Malatya illerini bu tarihler arasında tercih etmeleri gerekiyor.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 7 Ağustos'ta ilan edilecek. 11-14 Ağustos'ta sözlü sınavlar yapılacak ve sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak.

17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

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