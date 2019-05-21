Alexander Bortnikov, Duşanbe'deki eski Sovyet istihbarat servislerinin şeflerine "Terör gruplarının Afganistan'ın kuzey eyaletlerine yeniden dağıtılması özellikle endişelenilmesi gereken şey" dedi. Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan kolu olan Horasan Eyaleti'nde 5 bin militan toplayabileceği konusunda uyardı.

Terörist hücreleri şimdi eski Sovyet ülkelerine sızıp organize suçlarla bağ kuruyorlar. Bortnikov'a göre, düşük profil sergilemek için mülteci ve göçmen gibi görünmeye çalışıyorlar.

Teröristler Suriye ve Irak'ta bir dizi yenilgiye uğrasalar da yine de bir tehlike olmaya devam ediyorlar. FSB başkanı, "Şimdi Suriye hükümetinin kontrol etmediği alanlarda ya da mülteci kamplarında saklanmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.