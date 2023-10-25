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        Haberler Yaşam 5 bin yıllık tanrıça heykelciği

        5 bin yıllık tanrıça heykelciği

        İzmir'in Bornova ilçesindeki kazı çalışmalarının sürdüğü Yassıtepe Höyüğü'nde, benzerlerine Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda rastlanan 5 bin yıllık pişmiş toprak malzemeden yapılmış tanrıça heykelciği bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:27
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        DHA'nın haberine göre geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

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        Yassıtepe Höyüğü'nde süren kazı çalışmalarında, örneklerine Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda rastlanan 10 santim boyunda, pişmiş toprak malzemeden yapılmış, 5 bin yıllık tanrıça heykelciği bulundu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova kazılarıyla birlikte sürdürdüğümüz Yassıtepe'de ele geçirilen önemli eserlerden biri, pişmiş toprak kadın heykelciği oldu. Çıplak olarak betimlenmiş.

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        Saçları arka taraftan toplanmış. 5 bin yıllık bir yerleşimin içerisinden bu eserin çıkmış olması önemli. Daha da önemlisi, benzerlerinin Midilli Adası'nda olması. Ege adalarından Midilli'deki Thermi kentinde benzerleri var. Hatta burada daha çok miktarda benzerleri orada mevcut. Ancak bizim bulduğumuz eser, Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait. Bu eser, kültürel etkileşimin Kuzey Ege Adaları hatta Balkanlar'a doğru olduğunu göstermekte" dedi.

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        Doç. Dr. Derin, "Eser 10 santim boyunda. Pişmiş topraktan yapılma. Kollarını iki yana açmış, göğüsleri açıkta bırakılmış, kalın bir hale şeklindeki saçı, arkadan toplanmış bir tanrıçayı simgeliyor. Zemine koyduğunuzda kaide şeklinde durabiliyor. Doğurganlığı temsil ediyor. Şu an kadınla tasvir edilen Anadolu tanrıçalarından biraz farklı. Daha ince ve zarif yapılmış" diye konuştu.

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        #Yassıtepe Höyüğü
        #İzmir
        #Bornova
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