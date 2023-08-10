5 dakikada enerjinizi yükseltin! İşte ruh halinizi iyileştiren sabah alışkanlıkları
Sürekli olarak yorgun musunuz? Ally Love'ın sunduğu bu basit numaralar, güne başlamadan önce ruh halinizi ve enerji seviyenizi yükseltmenize yardımcı olacak.
Huzursuz bir uykuyla geçen bir geceden sonra, hepimizin kendimizi yataktan sürüklemek zorunda kaldığımız o sabahları olur. Today program katılımcısı ve Peloton eğitmeni Ally Love, sabahları kendini toparlamak için kullandığı bazı basit enerji artırıcı hileleri paylaştı.
Erteleme seçeneği olmadığında, ruh halinizi ve enerji seviyenizi yükseltmeye yardımcı olmak için (yudum kahve içmenin ötesinde) yapabileceğiniz bazı kolay şeyler vardır.
Bazı olumlu, ruh halini yükselten sabah alışkanlıklarıyla zihniyetinizi değiştirmenize yardımcı olabilirsiniz.
VÜCUDUNU UYANDIR
Kendinizi buğulu veya yorgun hissediyorsanız, bu alışkanlıklar size daha fazla enerji vererek daha uyanık hissetmenizi sağlayabilir:
Güne yoga pozuyla başlayın
Vücudunuzu hareket ettirmek ilk olarak kanınızın pompalanmasını sağlar ve uyanmanıza yardımcı olabilir. Love, uyanır uyanmaz kafanıza biraz kan akıtmak için aşağı doğru köpek veya öne katlama gibi bir yoga pozuyla güne hafiflemenizi önerir.
Duşunuza soğuk su ekleyin
Buharlı duştan vazgeçmek zorunda değilsiniz ama Love, uyandırma servisi için banyonun sonuna soğuk bir duş eklemenizi tavsiye ediyor. "Sonunda 15 saniyelik soğuk bir duşla sıcak bir duş alın. Bu şok edici ve canlandırıcı!" dedi. Today tarafından daha önce bildirildiği gibi, soğuk bir duş uyanıklığı ve uyanıklığı artırabilir ve kas gerginliğini azaltabilir. Love, suyu 60 derecenin altında tutmayı ve yavaşlamayı, sadece 15 saniyeden başlayıp bir dakikaya kadar çalışmayı tavsiye etti.
Enerji artırıcı bir kahvaltı yapın
Kahvaltıda yumurta ve domuz pastırması yerine, Love'ın güçlü kahvaltısını deneyin: süzme peynirli yumurta ve acı biber veya hardal biberi.
Protein yönünden zengin bir kahvaltı yapmak kan şekerinizi yükseltmez ve enerji seviyelerinizi sabit tutmaya yardımcı olarak öğleden sonra bir çarpışmayı önler. Love, proteini daha da artırmak için yumurtalarına yüzde 2 süt yağı, küçük lor süzme peynir eklemeyi seviyor.
Parlak bir kıyafet giyin
Love, modunu yükseltecek renklerde giyinmeyi, parlak pembe, kırmızı ve sarı düşünmeyi sever.
Kalp atışlarını hızlandıran müzik eşliğinde giyin
Parlak kıyafetlerinizi giyerken, moralinizi yükselten bazı melodiler açın. Love, en sevdiğiniz enerji verici şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlamanın oldukça etkili olduğunu da vurguladı.
O gün için niyetini yaz
Love, "Yapmak istediğin tek şeyi, bugün seni taşıyacak bir sözü, hatta kendinle ilgili sevdiğin tek bir şeyi yaz." dedi. "Benimkini yazdığım bir defterim var ama onu telefonunuzda ekran koruyucunuz yapabilir veya herkese açık bir taahhüt olarak Instagram hikayelerine koyabilirsiniz."