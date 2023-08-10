5 dakikada enerjinizi yükseltin! İşte ruh halinizi iyileştiren sabah alışkanlıkları

Vücudunuzu hareket ettirmek ilk olarak kanınızın pompalanmasını sağlar ve uyanmanıza yardımcı olabilir. Love, uyanır uyanmaz kafanıza biraz kan akıtmak için aşağı doğru köpek veya öne katlama gibi bir yoga pozuyla güne hafiflemenizi önerir.

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Duşunuza soğuk su ekleyin

Buharlı duştan vazgeçmek zorunda değilsiniz ama Love, uyandırma servisi için banyonun sonuna soğuk bir duş eklemenizi tavsiye ediyor. "Sonunda 15 saniyelik soğuk bir duşla sıcak bir duş alın. Bu şok edici ve canlandırıcı!" dedi. Today tarafından daha önce bildirildiği gibi, soğuk bir duş uyanıklığı ve uyanıklığı artırabilir ve kas gerginliğini azaltabilir. Love, suyu 60 derecenin altında tutmayı ve yavaşlamayı, sadece 15 saniyeden başlayıp bir dakikaya kadar çalışmayı tavsiye etti.