Yeni haftaya düşüşle başlayan altın gün içinde yönünü yine yukarı çevirmişti. Dün akşam üzeri 503 liradan işlem gören gram altının fiyatı 5 Ekim Salı günü 500,30 TL olarak kaydedildi. Güncel piyasalara göre çeyrek altın ise 818,08 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2021 güncel altın fiyatları