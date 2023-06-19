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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 gündür aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler
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5 gündür aranan yaşlı kadının nehirde cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 gün önce kaybolan 71 yaşındaki Sevim Ayşe Akarçay'dan acı haber geldi. Alzheimer hastası olan Akarçay'ın cansız bedeni, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri arasında bulunan Menderes nehri üzerindeki köprünün ayağında bulundu

5 gündür aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu! - Güncel haberler
DHA

Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri arasında bulunan Menderes nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, köprü ayağının bulunduğu yerde suyun içinde hareketsiz bir kişi görerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden ve yaklaşık 5 gün önce kayıp ihbarında bulunulan Sevim Ayşe Akarçay'a (71) ait olduğu tespit edildi.

Alzheimer hastası olan yaşlı kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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