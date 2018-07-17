'Mezun olalı 2 ay olmuştu, iş bul dediler'

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz'da iş aramak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Elif Özdemirkan'ın annesi Fatma ve babası Ertuğrul Özdemirkan, kızlarının kaçırıldığını belirterek emniyete başvurdu. Habertürk'ten Ramiz Kaan'ın haberine göre, Fatma Özdemirkan, "Biz arkadaşının kızımızın aklını çeldiğini ve kızımın kaçırıldığını düşünüyoruz. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum. Benim kızım birine kaçacak bir kız değil, ailesine bağlı bir kız. Neredeyse çıksın gelsin, benim kızım her zaman başımın tacı" dedi. Kızının arkadaşı tarafından kandırılıp kaçırıldığından şüphelendiklerini belirten baba Ertuğrul Özdemirkan da "Bulan gören varsa Allah rızası için bizi arasınlar. Kızım neredeyse nasılsa bizim başımızın tacı, gelsin biz kabulüz. Hiç kimseden korkmasın biz ona sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.

"OLAYLAR ABARTILDI"



20 yaşındaki Elif'i Habertürk Sakarya'da buldu. Ailesinin yanından ayrıldıktan sonra önce Aydın'a ardından Sakarya'ya geldiğini belirten Elif Özdemirkan, "Bu sene Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden iyi bir puanla mezun oldum. Tamamen kendi isteğim ve kendi düşüncemle, kendi kararımla ailemin yanından ayrıldım. Bu kararı vermeden önce düşündüm, kendim için böyle olmasını düşündüm ve bu kararı verdim. Kimseyi üzmek istemedim, sadece olaylar birazcık abartıldı. Aileme hak veriyorum ama ben evden ayrıldıktan hemen sonra kayıp olmadığımı, kaçırılmadığımı belirtmek üzere emniyete giderek ifade verdim. Bir sıkıntım yok" şeklinde konuştu.

"KAÇMA, KAÇIRILMA YOK"



Öte yandan ailesinden kaçmadığını ve kaçırılmadığını belirten Elif Özdemirkan, "Rahatım, çok iyiyim ve pişmanlık duyulacak bir şey yapmadım. Aklı başında bir kızım, bu zamana kadar çok insan içinde bulundum öyle bir erkekle beraber kaçtığım falan yok. Kaçırılmadım, kaçmadım da. Ben bu cümleyi sevmiyorum, kendi isteğimle evimden ayrıldım. O ortamda bulunmak istemedim ve ayrıldım. Bir sıkıntım yok, merak edilecek bir durumum yok. Ben zaten ailemle görüşeceğim, tek isteğim onların üzerime çok fazla gelmemesi. Ailem yaptığıma hak verirse, beni anlarsa ben zaten onlarla sürekli irtibatta olacağım" dedi.

"ÜZERİME GELİNMESİN"



Ailesinin kendisini anlamasını ve üzerine gelinmemesini istediğini belirten Elif Özdemirkan şöyle konuştu:

"Tek isteğim üzerime gelinmemesi. ‘Niye kaçtı? Niye gitti?' demesinler, 'biz ne yaptık' diye düşünsünler. Bunu düşündüklerinde akıllarına gelecek çok fazla şey var. Evin içini, yaşanan şeyleri düşünsünler. Özelimi çok anlatmak istemiyorum ama sadece düşünmeleri gerekiyor. Evden ayrılmadan 10 gün kadar önce istemsizce arkadaşıma bir video atmışım ağlayarak. O videoyu hangi psikolojiyle attığımı bilmiyorum ama kötüydüm, sadece bunu düşünsünler. Benim özgüvenim tam, kendime sahip çıkabilir ve her şeyin üstesinden gelirim. Geldiğim günden beri çok rahatım."

"SABRETTİM AMA DAYANAMADIM"



Aile içerisinde yaşadığı baskılara uzun süre sabrettiğini ancak dayanamayacak noktaya geldiğini ifade eden Elif Özdemirkan, "Sağlığım yerinde, hiçbir sıkıntım yok. Ben ailemi çok seviyorum ama bu sevgi bazı durumlarda yeterli kalmıyor. Sadece sabrettim, bekledim ama dayanamadım. Ben en büyüğüyüm, ben yaparsam kardeşlerim de yapar diye hep ailemin istediklerini yerine getirmeye çalıştım. Puanım daha iyi okullara yetiyordu ama meslek lisesine gönderdiler. 4 yıllık üniversite okumak istedim, Bursa tutmadı başka ilde okumamı istemiyorlardı mecburen 2 yıllık okudum Bursa'da. Okudum, çalıştım ve kendi ihtiyaçlarımı kendim gördüm. Bazı haberlerde arkadaşıyla buluşmak için kaçtı gibi bir söz söylenmiş ancak bu doğru değil. Defalarca iş başvurusu yaptım, ailem bu konuda yani iş bulmam konusunda baskı yaptı ancak bulamadım. 'İŞKUR'a git' dedi. Gece düşündüm, her şey olumsuzdu ve 2 ay olmuştu daha mezun olalı ancak dayanamadım. En sonunda evden ayrılmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

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