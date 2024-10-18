5 gündür kayıptı, cansız bedeni bulundu

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesinde saat 12.30 sıralarında koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalında hareketsiz bir kişinin olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda ise cansız bedeni bulanan kişinin 5 gündür kayıp olarak aranan 35 yaşındaki Satılmış Sıvacı olduğu tespit edildi.

Çalışma sonrası Sıvacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.