Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 167 bin 410'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.630 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 5 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu...

5 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 5 Haziran günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Bugünkü korona tablosu yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

4 HAZİRAN (DÜNKÜ) KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000’in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 988 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410 ve vefat sayısı 4 bin 630 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265 ve iyileşen sayısı 131 bin 778 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSIU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde 6 milyon 575 bin 874'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 388 bin 66 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 172 bin 208 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 15 bin 600 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (584 bin 562),Rusya (432 bin 277),İspanya (287 bin 406),İngiltere (279 bin 856),İtalya (233 bin 836),Hindistan (217 bin 187),Almanya (184 bin 425),Peru (178 bin 914),Türkiye (166 bin 422),İran (160 bin 696),Fransa (151 bin 677),Şili (113 bin 628),Meksika (101 bin 238),Kanada (93 bin 85),Suudi Arabistan (91 bin 182),Pakistan (85 bin 264),Çin (83 bin 22),Katar (62 bin 160),Belçika (58 bin 685) ve Bangladeş (55 bin 140)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 728, İtalya 33 bin 601, Brezilya 32 bin 568, Fransa 29 bin 21, İspanya 27 bin 128, Meksika 11 bin 729, Belçika 9 bin 522, Almanya 8 bin 699, İran 8 bin 102, Kanada 7 bin 498, Hindistan 6 bin 88, Rusya 5 bin 215, Peru 4 bin 894, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 609, Pakistan 1770, Şili 1275, Bangladeş 746, Suudi Arabistan 579 ve Katar 45."

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