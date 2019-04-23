5 ilde FETÖ operasyonu, 7 gözaltı

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY’ye yönelik olarak 22 Nisan’da Malatya merkezli Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman’da toplam 11 adrese yapılan eşzamanlı operasyon kapsamında FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 ihraç komiser yardımcısı, 1 sosyolog (Kilis adliyesinde görevli),3 özel okul öğretmeni (malatyada görevli) ve 2 öğrenci olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildiği bildirildi.