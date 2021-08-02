5 ilde ormanlara girişler yasaklandı 0:00 / 0:00

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Antalya Valiliği, 'Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır.' açıklamasında bulundu.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun 2-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara girişle ilgili karar aldığı belirtildi.

Görevliler hariç hiçbir maksatla ormanlara giriş yapılamayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çamlıktepe Ormanı (100. Yıl Atatürk Parkı mesire alanı hariç), Boyalık, Halaçlı, Göllü, Hacı Hasanlı, Beşikli, Gölcük, Kırdök, Küçük Abdi Uşağı, Pekmezci, Hacıfakılı ve Kösefakılı, Kırşehir Kent Ormanı hariç Aşıkpaşa, Kındam (Kervansaray Dağları), Müderris, Bayındır, İsahocalı, Çayağzı, Maliye Ormanı, Derindere, Mucur, Tepesidelik, Akçaağıl, Yel Değirmeni, Karıncalı, Ötüken, Başköy, Çağırkan, Kaman Yeniyapan, Kurtbeli Yeniyapan, Koçtepesi, Güzler, Karahıdır, Kargınyenice, Ömerhacılı, Boztepe, Karacaören, Demirli, Kurancılı, Sıdıklı Kumarkaç, Ulupınar, Özbağ, Karakurt, Ömerkahya, Aksaklı, Kızılağıl, Solaklı, Rışvan, Gümüşkümbet, Dalakçı, Seyfe, Budak, Güzyurdu ağaçlandırma sahaları ile her türlü devlet ormanına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştır."

SİİRT

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte oluşan meteoroloji şartları dikkate alınarak, ormana giriş ve çıkışların kontrol altına alınması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı bazı kararlar alındığı aktarıldı.

Alınan kararlara göre, piknik ve mesire yerleri dışında ormana giriş ve çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Genel Müdürlüğü'nün programlı çalışmalarının aksatılmaması için ormanlık sahalarda çalışan iş sahipleri kontrollü bir şekilde giriş çıkış yapacak, iş sahiplerince en yakın Orman İşletme Şefliğine bilgi verilecek. Kararlar, il ve ilçelerde belediyeler, köylerde ise il ve ilçe müftülüklerince vatandaşlara duyurulacak. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Siirt Belediye Başkanlığı, tüm ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile il genelinde faaliyet gösteren büyük firma, kuruluş ve müesseselerin yangınlar konusunda ellerindeki TOMA, su tankerleri, arazöz, itfaiye aracı, dozer, greyder gibi iş makineleri listelerini ve bunları kullanacak personel ve sorumluların isim ve iletişim bilgilerini güncelleyerek hazır bulunduracak. Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri gereğince işlem yapılacak."

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği de 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmini kapsamında bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı ve bu nedenle kentte orman yangınlarının çıkabileceği değerlendirilerek, ilgili komisyon tarafından tedbir kararları alındığı belirtildi.

Alınan kararlar doğrultusunda Elazığ sınırlarındaki tüm ormanlık alanlara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girişe izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Orman Yasası'nın 31. ve 32. maddeleri kapsamındaki köyler ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasına da yasak getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, bu sahaları etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin gözetim ve denetim yapacaklardır."

Açıklamada, önlemlere aykırı hareket edenler hakkında Orman, Türk Ceza ve Kabahatler kanunları uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

BİLECİK

Bilecik'te de, orman yangınlarını önlemek amacıyla izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında, ormanlık alanlara giriş ve çıkışlara 1 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, ormanlık alanlarda 1 Eylül'e kadar yetkililer haricinde, yerleşik köy halkı olmak üzere halkın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları ile orman içi yollarda ATV, UTV ve motosiklet gibi araçların sportif amaçlı her türlü faaliyetlerin yanı sıra çadırlı, çadırsız kampların yasaklanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çalıştırılan kişiler haricinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Piknik ve mesire alanlarında 1 Eylül'e kadar akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Erikli ve Kınık Tabiat Parkı sahası içinde mangal yakmak, diğer piknik ve mesire alanlarında akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar mangal yakmak, bunun dışındaki tabiat park alanları ve yolları boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makineleri hazır bulundurulacaktır. Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve orman ilişiği olmayan mahallerde de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ve her türlü bitki örtüsü yakılmayacaktır."

Orman alan civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarının, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacağı vurgulanan açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, hatların özellikle ormanlık alandan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştireceği, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanacağı kaydedildi.