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        Haberler Bilgi Gündem 5 ilin valisi değişti! Valisi değişen iller hangileri, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ yeni valisi kim oldu?

        5 ilin valisi değişti! Valisi değişen iller hangileri, yeni valiler kim oldu?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre 5 ilde vali değişikliği yaşandı. Yaşanan değişimin ardından hangi illerde değişim olduğu ve yeni valilerin kim olduğu sorguları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.07.2024 - 11:44 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:44
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        Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre 5 ile yeni vali atamaları yapıldı. Atamaların hangi illere yapıldı ise gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar yeni valilerin kim olduğu konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar...

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        HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATAMASI YAPILDI?

        Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların son hali Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu doğrultuda Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'a yeni vali atamaları yapıldı.

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        DİYARBAKIR, MALATYA VE ELAZIĞ VALİSİ KİM OLDU?

        Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

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        KOCAELİ VE ÇANAKKALE VALİLİĞİNE KİM ATANDI?

        Atama yapılan diğer iller arasında ise Kocaeli ve Çanakkale bulunuyor.

        Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş atanırken Çanakkale Valisi ise Ömer Toraman oldu.

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