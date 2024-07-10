5 ilin valisi değişti! Valisi değişen iller hangileri, yeni valiler kim oldu?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre 5 ilde vali değişikliği yaşandı. Yaşanan değişimin ardından hangi illerde değişim olduğu ve yeni valilerin kim olduğu sorguları gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre 5 ile yeni vali atamaları yapıldı. Atamaların hangi illere yapıldı ise gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar yeni valilerin kim olduğu konusunda araştırma yapıyor. İşte detaylar...
HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATAMASI YAPILDI?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların son hali Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu doğrultuda Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'a yeni vali atamaları yapıldı.
DİYARBAKIR, MALATYA VE ELAZIĞ VALİSİ KİM OLDU?
Yapılan açıklamaya göre Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.