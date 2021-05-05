DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında 5 katlı bir binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, K.U., ailesinin yanında olmadığı sırada pencereye çıktı.

DHA'nın haberine göre, dengesini kaybeden çocuk 5'inci kattan, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşerek yaralandı.

Dışarıdan seslerin geldiğini ve çocuklarının düştüğünü fark eden anne Aysu ve baba Kabil U., kendi araçlarıyla çocuklarını özel bir hastaneye götürdü.

Küçük kız, burada yapılan müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.