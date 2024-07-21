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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 iş yerinde dehşet saçtı! | Son dakika haberleri

        5 iş yerinde dehşet saçtı!

        Iğdır'da bir kişi, girdiği 5 iş yerinde çalışan ve müşterilere bıçakla saldırdı. 5 kişinin yaralandığı dehşet anları kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:43
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        5 iş yerinde dehşet saçtı!
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        Iğdır'da Ali Özkan (35), elinde bıçakla girdiği 5 farklı iş yerinde 5 kişiyi yaraladı. Saldırı anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 18 Temmuz'da kent merkezinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Özkan, kent merkezindeki iş yerleri ve kafelere gitti.

        ÇALIŞANLAR VE MÜŞTERİLERE SALDIRDI

        Özkan belirlenemeyen nedenle çalışanlar ve müşterilere saldırdı. 5 iş yerine girip bıçaklı saldırıda bulunan Özkan, çevredekiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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        5 KİŞİ YARALANDI

        Saldırılarda 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine gelen polis şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Ali Özkan, tutuklandı.

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        #haberler
        #Iğdır
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