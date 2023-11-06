5 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reyting sonuçları 5 Kasım AB ve total sıralama: Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat

5 KASIM REYTİNG SONUÇLARI | Reyting sonuçları 5 Kasım AB ve total sıralama: Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat

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Reyting sonuçları 5 Kasım Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı, Kirli Sepeti ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

5 Kasım reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında AB ve total sıralamnın yer aldığı sıralamayı sizlerle paylaşacağız.