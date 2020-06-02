"5 Kelimelik Öykü Yarışması"nın kazananı açıklandı

Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor

AA

Kültür sanat içeriği sunan TRT 2'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evde kalan izleyicileri için sosyal medyada başlattığı yarışmada, "Baba, bisikletin yan tekerlerini söktü" öyküsüyle Kübra Mercan birinci oldu.

Büyük ilginin olduğu yarışmaya, 9 bin kişi katıldı.

Dünyanın en kısa öyküsüne özel, TRT 2 tarafından hazırlanan animasyon filmi, sosyal medyada yayımlandı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren'in de kendi kısa öyküsüyle destek verdiği yarışma, #5kelime1hikaye etiketiyle internet üzerinde 5 Mayıs'ta başlamıştı.

TRT 2'nin animasyon sanatçıları Uğur Erbaş, Kayahan Kaya ve Bahadır Yazıcı'nın kaleme alınan öykülerden hazırladığı animasyonlar da yine kanalın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.