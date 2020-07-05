5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi - VAN

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde arama yaptı.Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, 3 sırt çantası astarına gizlenmiş 3 paket halinde 5 kilo 635 gram eroin bulundu.Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan M.A. ile H.Ö, işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.