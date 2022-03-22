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Haberler Gündem 3. Sayfa AİLE KATLİAMI! Aynı aileden 5 kişiyi öldüren eski dünürün cezası belli oldu! - Güncel Haberler
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Afyonkarahisar'daki 5 kişilik katliamda eski dünürün cezası belli oldu!

Eski dünür katliamında yeni bir gelişme yaşandı. Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu'yu tabancayla öldüren İsmail Kınçak'ın cezası belli oldu. Kınçak, 5 kez ağırlaştılmış müebbet ve 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı

AİLE KATLİAMI! Aynı aileden 5 kişiyi öldüren eski dünürün cezası belli oldu! - Güncel Haberler
5 kişilik katliamda eski dünürün cezası belli oldu!
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İHA

Afyonkarahisar'da eski dünür ile damadının da aralarında bulunduğu aynı aileden 5 kişiyi katleden İsmail Kınçak'ın cezası belli oldu.

Korkunç katliam, geçen yıl 6 Kasım günü merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi.

Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. İddiaya göre, burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Yusuf Mercan ve babası Mevl&uuml;t Mercan
Yusuf Mercan ve babası Mevlüt Mercan

5'İ DE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail Kınçak, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Olayda aile üyelerinin tamamı hayatını kaybetti.

İsmail Kın&ccedil;ak
İsmail Kınçak

SON DURUŞMADAN KARAR ÇIKTI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İsmail Kınçak hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Savcılık sanık hakkında kasten öldürmeden 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Davanın bugün görülen duruşmasında sanık İsmail Kınçak, kasten öldürmeden suçlu bulunarak 5 kez ağırlatılmış müebbet ve 6136 sayılı ateşli silahla kanuna muhalefetten 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezasına çaptırıldı. Bugünkü duruşmayla dava yaklaşık 5 ayda tamamlanarak karara bağlanmış oldu.

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