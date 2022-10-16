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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 kişinin sopalarla darbettiği hurdacıdan acı haber - Gaziantep haberleri
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5 kişinin sopalarla darbettiği hurdacı, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te, husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Köçer, yaşam savaşını kaybetti. Hurdacı gencin ölümünün ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin yeniden yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi

5 kişinin sopalarla darbettiği hurdacıdan acı haber - Gaziantep haberleri
DHA

Gaziantep'te, 5 kişinin sopalarla darbettiği hurdacı genç, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Köçer (23), husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından iç kanama geçiren Mehmet Köçer'i, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köçer, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İki ay önce evlendiği öğrenilen Mehmet Köçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SERBEST KALAN 5 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA

Polisin, kavganın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin yeniden yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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