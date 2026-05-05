Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 5 Mayıs 2026 Canlı altın fiyatları son durum: 5 Mayıs 2026 Salı altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları son durum: 5 Mayıs 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında anlık değişimlere yol açarken güncel veriler yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 14-22 ayar bilezik, gram altın ile tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne seviyede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları son dakika... Salı gününe girilmesiyle altın fiyatlarının yeni haftada nasıl şekilleneceğine dair araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar "Bugün altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. 5 Mayıs 2026 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.664,07

        6.665,00

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.567,25

        4.568,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.655,6400

        10.890,1100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.622,5700

        43.427,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        43.158,00

        43.528,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.253,73

        21.789,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        42.640,71

        43.446,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        43.918,22

        45.033,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI

        3.635,57

        4.842,63

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK ALTIN GRAMI FİYATI

        6.052,04

        6.326,92

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.539,00

        109.378,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 5 Mayıs 2026 (Eurovision'a İsrail Tepkisi Büyüyor)

        Bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Savaşın enflasyona etkisi. Enflasyon Nisan ayında %4.18 oranında arttı. Emekliler ne kadar zam alacak? Antalya Büyükşehir Belediyesi davası. Sumud Filosu Aktivisti yurda döndü. Erivan'a 18 yıl sonra üst düzey ziyaret. Sanchez'in uçağı Ankara'ya acil indi. ABD K...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması