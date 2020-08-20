DHA

Adana'da, 13 Ağustos günü merkez Sarıçam ilçesinde, iş insanı Musa Ş. evine giderken, otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli 4 kişi, Musa Ş.´yi dövüp, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler, Musa Ş.´yi götürdükleri mısır tarlasında da sopa ve yumrukla dövdü.

"BİZE 5 MİLYON LİRA GETİRECEKSİNİZ"

DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, 5 milyon lira fidye istediği Musa Ş.´yi, "Bu para gelmezse, seni burada öldürürüz" diye tehdit etti. Bunun üzerine iş insanı, ortağı Hasan A.´yı arayıp kaçırıldığını ve şüphelilerin fidye istediğini söyledi. Bu sırada telefonu alan şüpheliler Hasan A.'ya, "Bize 5 milyon lira getireceksin. Seni daha sonra arayıp adresi vereceğiz. Sakın polise gitme" diyerek gözdağı verdi.

1 MİLYON 400 BİN TL FİDYEYE ANLAŞTILAR

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Hasan A.´nın durumu bildirmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin izini süren ekipler, Musa Ş.´nin aracının en son Yenidoğan Mahallesi´nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

MISIR TARLASINDA REHİN TUTTULAR

Polis, şüphelilerin, Servet A., Abdurrezzak B., Hasan B. ve Serhan Y. olduğunu belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu ve aynı bölgede olduğunu saptadı. Polisin çalışmaları sürerken, Hasan A. da şüphelilerle konuşup, 1 milyon 400 bin lira fidye vermek için anlaştı. Polis, Musa Ş.´nin mısır tarlasında rehin tutulduğunu saptadı.

TERMAL KAMERAYLA TESPİT EDİLDİLER

14 Ağustos gecesi dron ve termal kamera ile Musa Ş.´nin yeri tespit edildi. Ardından operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ş.´yi kurtardı. şüphelilerden Serhan Y.´yi de yakaladı. Diğer 3 şüpheli ise gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı. Yaralanan Musa Ş., hastaneye kaldırıldı.

FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İş insanı, ifadesinde, kendisini Servet A.´nın kaçırdığını, diğer şüphelilerin ona yardım ettiğini, istedikleri fidye gelmediği için kendisini sürekli dövüp, işkence yaptıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyete götürülen şüpheli Serhan Y.´nin, iş insanını kendisinin dövmediğini, Servet A.´nın arkadaşı olduğunu ve fidye isteme olayıyla ilgisi olmadığını söylediği iddia edildi.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.