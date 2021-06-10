'İş birliğimiz daha da güçlenecek' 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5'nci Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konsey Oturumu düzenlendi.

Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile beraberindeki üst düzey heyetle gerçekleştirilen toplantıda ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere 3 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in imzaladığı 'Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İş Birliği Anlaşması' ilk mutabakat oldu.

Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev ile 'Kültürel İş Birliği Anlaşması' ve 'Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma'yı imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında ise imzaladıkları telif hakları, kültür merkezleri ve kültürel alanlardaki anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı paylaşım şöyle; "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sn. Sadır Caparov başkanlığında, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu'na katıldık. İmzaladığımız telif hakları, kültür merkezleri ve kültürel alanlardaki anlaşmalarla iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz."