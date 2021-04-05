5 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977ye yükseldi. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1508 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 674 Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.

Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında da "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." açıklamasını yaptı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" 58 kentten biri olan Ankara'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri dışında az sayıda vatandaş bulundu.

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü sakin geçti.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındı, köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Aydın'ın Buharkent ilçesindeki Yukarı Savcıllı Mahallesi'nde de karantina uygulanmasına karar verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip piknik yapan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.