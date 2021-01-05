İstanbullular 5 Ocak Salı günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve ilçeleri her gün duyuruyor. 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri
5 OCAK 2021 İSKİ SU KESİNTİLERİ
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.01.2021 01:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.01.2021 23:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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