İstanbullular 5 Ocak Salı günü suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İSKİ, İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve ilçeleri her gün duyuruyor. 5 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak 2021 İSKİ su kesintileri

5 OCAK 2021 İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.01.2021 01:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]