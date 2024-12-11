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        Haberler Ekonomi Para 5 ödeme kuruluşunun faaliyet izin kapsamları genişletildi - Para Haberleri

        5 ödeme kuruluşunun faaliyet izin kapsamları genişletildi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:58
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        5 ödeme kuruluşunun faaliyet izin kapsamları genişletildi
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        TCMB'nin 5 şirketin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Octet Express Ödeme Kuruluşu AŞ, Sender Ödeme Hizmetleri AŞ, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Trend Ödeme Kuruluşu AŞ ile Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme ve elektronik para ihracı hizmetleri alanında faaliyet izinleri genişletildi.

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