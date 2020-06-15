5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - SİİRT

AA

Kayıtlarda iki gün önce Eruh ilçesinin Ciraf mevkisinde düzenlenen hava destekli operasyonda teröristlerce kullanılan mağara ve sığınakların imha edildiği görülüyor.Görüntülerde güvenlik güçlerinin operasyon bölgesine intikali, ATAK helikopterlerinin faaliyetleri ve güvenlik güçlerinin çalışmaları yer alıyor.Pervari ilçesinde 1 Haziran'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın adını taşıyan "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda drone ve kadavra arama köpeği de kullanılmıştı.