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5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

Tarihsel dönemlere dönüp baktığımızda birçok hükümdar görüyoruz. Peki sizce bütün hükümdarlar istediklerini yapabilmiş midir, ya da hayallerini gerçekleştirebilmiş midir? Bunları başarabilen birçok hükümdar olsa da, aralarında saltanatı 5 saat sürenler de var. İşte Dünya Tarihi'nde saltanatı en kısa süren hükümdarlar...

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  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    Tarihe bakıldığında tahta geçen birçok hükümdar arasında bazıları var ki tahtta sadece 5 saat kalabilmiş! İşte saltanatları kısa süren hükümdarlar...
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    İMPARATORİÇE YUAN

    İmparator Xiaoming'in tek çocuğu olan İmparatoriçe Yuan, 528 yılında Çin'i sadece beş saatliğine yönetti. İmparatoriçe Hu, kendi oğlunu zehirledikten sonra iki aylık torunu Yuan'ı iktidara getirdi. Aslında kız çocuğu olan Yuan, halka erkek olarak tanıtıldı. Daha sonra bebek Yuan'ın yerine üç yaşındaki bir çocuk olan Yuan Zhao'yu tahta getiren imparatoriçe Hu, halkın nefretini kazandı ve Yuan Zhao ile Sarı Nehir'e itilerek öldürüldü.
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    2. RUS ÇARI II. MICHAEL

    15 Mart 1917 sabahı tahttan feragat eden abisinin yerine geçen II. Michael, aslında tahtta hiç gözü olmayan biriydi. O da abisi gibi davrandı ve tahta geçmesinden 16 saat sonra bıraktı.
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    JANE GRAY

    Aslında taht sırasında beşinci olan Jane Gray, Kral Edward'ın ölmesiyle İngiliz tahtının sahibi oldu. 1 hafta sonra ülke isyan etti ve Londra Kulesi'ne kapattıkları Jane Gray ile eşini 12 Şubat 1554 yılında kafalarını keserek öldürdüler.
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    KRAL THONG LAN

    Kral Boromrachathirat'ın ölümünden sonra 15 yaşındaki oğlu Thong Lan tahta geçti. Ramesuan ise tahtta gözü olan bir isimdi ve tüm ordusunu toplayarak saraya doğru yola çıktı. Thong'u Budist tapınağına götüren Ramesuan, kafasını kadife çuvala sardı ve döverek öldürdü. Aslında Ramesuan, tahta geçtikten tam 7 gün sonra babasının yakın arkadaşı tarafından öldürülmüş oldu.
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    I. GORDIAN

    Roma'nın en az tahtta kalanları şüphesiz I. Gordian ve oğlu II. Gordian olmuştur. Seksen yaşındaki I.Gordian oğlu olmadan hiçbir şey yapmıyordu. Bu sebeple tahtını oğlu ile paylaştı. Ne yazık ki, II. Gordian, bu durumu hazmedemeyen isyancı bir grup tarafından öldürüldü. I. Gordian ise oğlunun ölümüne dayanamayarak kendini asarak yaşamına son verdi.
  • 5 saat tahtta kaldı, ölümüyle tarihe adını yazdırdı! Dünyanın gelmiş geçmiş en bahtsız hükümdarları!

    KRAL I. JOHN

    Doğduğu an tahta getirilen Kral I. John, doğumundan 5 gün sonra bilinmeyen nedenlerden dolayı öldü.

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