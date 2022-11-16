İMPARATORİÇE YUAN

İmparator Xiaoming'in tek çocuğu olan İmparatoriçe Yuan, 528 yılında Çin'i sadece beş saatliğine yönetti. İmparatoriçe Hu, kendi oğlunu zehirledikten sonra iki aylık torunu Yuan'ı iktidara getirdi. Aslında kız çocuğu olan Yuan, halka erkek olarak tanıtıldı. Daha sonra bebek Yuan'ın yerine üç yaşındaki bir çocuk olan Yuan Zhao'yu tahta getiren imparatoriçe Hu, halkın nefretini kazandı ve Yuan Zhao ile Sarı Nehir'e itilerek öldürüldü.