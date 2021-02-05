Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik!

DOLAR NE KADAR OLDU?

5 Şubat Cuma günü itibariyle Dolar/TL, 7,03-7,05 seviyelerinden işlem görüyor.

EURO NE KADAR OLDU?

9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL ise, 8,46'larda seyrediyor.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün ABD tarım dışı işsizlik verileri izlenecek