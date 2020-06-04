5 ton uyuşturucu ile 5 bin 978 tablet uyuşturucu hap fabrika kazanında imha edildi - VAN

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Uyuşturucuların filtreli ve yüksek ısı içeren fırınlarda imha edilmesi gerektiğini belirten Bilmez, 1200 derecelik fırında bu işlemin gerçekleştirildiğini dile getirdi.Bilmez, güvenlik güçlerinin terörün finans kaynağı uyuşturucuya geçit vermediğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Belirli periyotlarla biriken uyuşturucuyu burada imha ediyoruz. Bugün burada yüzde 80'i eroin olmak üzere 5 ton uyuşturucu ve 6 bin tablet uyuşturucu içeren hap imha edildi. Eğer bu uyuşturucu yakalanmasaydı belki de binlerce gencimizi zehirleyecekti. Bir taraftan terörle amansızca mücadele eden güvenlik güçlerimiz, bir taraftan da geleceğimiz olan gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak, terör örgütünün temel finansman kaynağı olan uyuşturucu zehrinden muhafaza etmek için mücadele ediyor. Belki de Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan güvenlik birimleri Van'daki güvenlik birimlerimiz. Tüm güvenlik birimlerimize teşekkür ederim."Terörle mücadele ettikleri gibi, terörle mücadelenin parçası olan uyuşturucuyla da mücadeledeyi aynı kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Bilmez, "Vatandaşlarımızdan hem bunun ticaretini yapan hem de kullanıcılara kadar satışını gerçekleştiren kişilere karşı iyi bir destek alıyoruz. Bu desteğin devam etmesini istiyoruz." dedi.Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü özverili çalışmalar sonucu uyuşturucu tacirlerinin yakalandığını, hakim kararıyla el konulan uyuşturucunun imha edildiğini söyledi.Programa Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile emniyet ve jandarma ekipleri de katıldı.