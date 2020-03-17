5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri ertelendi

AA

Basın Yayın Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ilgili bakanların yaptığı açıklamalar doğrultusunda birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun ertelenmesi gerektiği kararının uygulandığı hatırlatıldı.

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günlerinin, dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den yüzlerce ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncının bir araya geldiği bir kitap ve kültür etkinliği olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel etkinlikler ve organizasyonların ertelenmesine dair kararına istinaden, 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 5. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri ile etkinlik programı dahilindeki Uluslararası İlim Membaı Mâveraünnehir Sempozyumu, ertelenmiştir. İlerleyen günlerde etkinlik tarihiyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır."