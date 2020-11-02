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5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı!

Normalleşme adımları kapsamında 5. ve 9. sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

SON DAKİKA: 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı! - Haberler
İHA

Normalleşme adımları kapsamında kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanıyor. Öncelikle okul öncesi ve 1. sınıflar, sonrasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim başlatılmıştı. Bugün de 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK ARTTI

İHA'da yer alan habere göre bu durum İstanbul’da trafik yoğunluğu oluşmasına neden oldu. Sabahın erken saatlerinde İstanbul’daki trafik yoğunluğu % 38 seviyesine ulaştı. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerinin haftada 2 gün yüz yüze eğitim için okullarına gideceği öğrenildi.

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