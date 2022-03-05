5 yabancı ülkede de gösterime girecek 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan’ın yaptığı, dağıtımını CGV Mars’ın üstlendiği ‘Adanış Kutsal Kavga’ filmi 11 Mart’ta gösterime girecek. İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturan ‘Adanış Kutsal Kavga’; Güney Kore, Tayvan, İspanya, İtalya ve Japonya’da izleyicilerle buluşacak.

'Adanış Kutsal Kavga', gösterim öncesinde dövüş sporları ve aksiyon sineması hususunda derin bir kültüre sahip Tayvan, Güney Kore ve Japonya’da büyük ilgi gördü. Filmin lisans anlaşması yapılan bu ülkelerde gösterilecek olması sinema çevrelerinde özellikle dikkate değer bir başarı olarak değerlendirildi.

‘Adanış Kutsal Kavga’, beş yüz yıllık kadim bir mücadelenin hikâyesini anlatıyor. İstanbul’un Fethi'nden sonra yarısı soylu 'Julius Ailesi’nde, yarısı ise gizemli ‘Adanmış’larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekilleniyor.