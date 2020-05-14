5 yaşındaki Asya'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

AA

Uzun süre sonra sokağa çıkan Asya, babası Murat Şimşek'le bankaya giderek biriktirdiği 71 lirayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı.

Minik Asya, banka çıkışı gazetecilere, "Cumhurbaşkanı maaşını bağışladı. Ben de paramı bağışladım. Bankaya da paramı yatırmaya geldim. Bugün Cumhurbaşkanım herkese tatil yaptığı için ben de ilk işim bankaya koşmak oldu. Bankaya 71 liramı yatırmak için geldim. Cumhurbaşkanım bağışladığı için ben de kumbaramı bağışladım." dedi.

Baba Murat Şimşek de "Burada bizim amacımız insanların duygusuyla oynamak değil, çocuğumuzun vatan sevgisini, bayrak sevgisini daha iyi hissetmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.