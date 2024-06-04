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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 yaşındaki Can 4. kattan düştü | Son dakika haberleri

        5 yaşındaki Can 4. kattan düştü

        Kocaeli'de 5 yaşındaki Can, penceren aşağı bakmak istedi, sinekliğe yaslanan çocuk 4. kattan düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:54
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        5 yaşındaki Can 4.kattan düştü
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        Kocaeli’nin Derince ilçesinde Can T. (5), 4’üncü kattaki evinin penceresinden dışarı bakmak isterken yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede ailesiyle yaşayan Can T., evlerinin penceresinden dışarı bakmak isterken, yaslandığı sinekliğin açılması sonucu beton zemine düştü.

        Fotoğraf: DHA

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ailesi, çocuğun yanına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Can T., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelerin ardından küçük çocuk, tedavisi için İstanbul’da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

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        Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binanın çevresinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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